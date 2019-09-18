Banyoda korkunç son! Annesi yanmış cesedini buldu
Rusya'da, 26 yaşındaki Evgenia Shulyatyeva, banyoda şarja taktığı telefonun su dolu küvete düşmesi üzerine, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
YAŞAM 18.09.2019, 10:09
RUSYA'NIN Kirovo-Chepetsk şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Evgenia Shulyatyeva isimli genç kadın, banyoda şarja taktığı telefonun, duş aldığı küvete düşmesi üzerine feci şekilde can verdi.Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden talihsiz kadının cesedi, annesi tarafından bulundu.Shulyatyeva'nın uzun süre duştan çıkmaması üzerine endişelenen anne, kapıyı çaldığı halde içeriden ses gelmedi.Kapıyı zorlayarak içeri girmeyi başaran anne, kızının yanmış cesediyle karşılaştı.Genç kadının ölümü, ailesini ve dostlarını yasa boğdu. Evgenia için bugün cenaze töreni düzenlenecek.
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