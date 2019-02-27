'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu

TÜRK filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmi, Trabzon'un Araklı ilçesinde gerçek oldu. İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 18'i Afganistan, 5'i Pakistan ve Bangladeş uyruklu 28 göçmen, kamyonla İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaştı. Ücretini ödeyip kamyona yüklenen mülteciler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İnsan kaçakçıları, taşıdıkları mültecileri dün gece saatlerinde, "Burası İstanbul, biraz yürüdükten sonra şehre varacaksınız" denilerek, Araklı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde karayolu yakınındaki ormanlık alana bıraktı. Göçmenleri bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri kamyonla bölgeden ayrıldı.

28 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla 28 göçmenin ormanlık alanda yürüdüklerini fark etti. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarla, 28 göçmen yakalandı. Ekipler, mültecileri araçlarla İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. Öte yandan, jandarma ekipleri yapılan çalışmaları neticesinde, bahse konu kamyonu yakalayarak, içendeki 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 10:57