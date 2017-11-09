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Bankaya girerken yaptığı hareketle, "Şerife Nineler bitmez" dedirtti

Ankara'da çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya giren yaşlı kadının görüntüleri, sosyal medyayı salladı. Yaşlı kadının bu hareketi, çamurlu ayakkabısıyla hastaneye girmeyen Şerife Nineyi hatırlattı

Bankaya girerken yaptığı hareketle, "Şerife Nineler bitmez" dedirtti

Ankara'da çamurlu ayakkabılarını çıkarıp bankaya giren yaşlı kadının görüntüleri, sosyal medyayı salladı. Yaşlı kadının bu hareketi, çamurlu ayakkabısıyla hastaneye girmeyen Şerife Nineyi hatırlattı

09 Kasım 2017 Perşembe 09:20
Bankaya girerken yaptığı hareketle, "Şerife Nineler bitmez" dedirtti
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ANKARA'NIN  Beypazarı ilçesinde bir banka şubesine gelen yaşlı bir kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeriye girdiği görüntüler, sosyal medyada yer aldı. Yaşlı kadının bu hareketi, geçtiğimiz yıl  Kırıkkale'nin  Sulakyurt ilçesinde çamurlu ayakkabısı ile girmediği hastaneye adı verilen 84 yaşındaki Şerife Cesur'u hatırlattı.

ÇAMURLU AYAKKABILARINI ÇIKARIP BANKAYA GİRDİ

Ankara'nın  Beypazarı ilçesinde bir bankanın şubesine gelen yaşlı bir kadın, ayakkabılarının çamurlu olması nedeniyle içeri girmedi. İddiaya göre, bir süre kapıda bekleyen yaşlı kadın, daha sonra çamurlu ayakkabılarını dışarıda bıraktıktan sonra içeri girdi. Yaşlı kadının bu hareketi bankada sıra bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaşlı kadın işlemlerini bitirdikten sonra dışarıda bıraktığı ayakkabılarını giyerek bölgeden uzaklaştı.
BU HAREKETİ ŞERİFE NİNEYİ HATIRLATTI

Yaşlı kadının bu hareketi geçtiğimiz yıl  Kırıkkale'nin  Sulakyurt ilçesinde yaşanan Şerife Cesur olayını hatırlattı. Gece saatlerinde ilçedeki hastaneye götürülen 84 yaşındaki Şerife Cesur'un ayakkabılarını acil servis girişinde çıkarması güvenlik kameralarına yansımış ve daha sonra eski Sağlık Bakanı  Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı törenle hastanenin ismi 'Şerife Cesur İlçe Devlet Hastanesi' olarak değiştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
SULAKYURTKırıkkaleBeypazarıAnkara3. Sayfa
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