banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Balkona bağladığı adamın gözlerini kapatıp boğazını kesti

İspanya'nın turistik bölgesi Costa Del Sol'da bir adam otelin balkonundaki korkuluklara bağlayıp gözlerini kapattığı adamın boğazını kesti. O anlar kameraya yansıdı

YAŞAM 02.08.2019, 16:02 Melike Temir
Balkona bağladığı adamın gözlerini kapatıp boğazını kesti
banner404

İSPANYA'nın turistik bölgesi Costa Del Sol'da bir adam otelin balkonundaki korkuluklara bağlayıp gözlerini kapattığı adamın boğazını kesti. Gözlerini kapattığı iç çamaşırlı adamın boğazından kanlar akarken adamın kendisini aşağıda izleyen insanlara bağırdığı görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağrılan polis, aynı katta kalan bir İngiliz çiftin kendilerine anahtarı vermesi üzerine polis, otelin odasına girip o sırada aşağıda kendisini izleyen insanlara cep telefonu ve bıçak fırlatan adamı gözaltına aldı. 

NEDEN SALDIRDIĞI BİLİNMİYOR

Saldırıya uğrayan adam, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Saldırganın neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmiyor.

#İspanya #Costa Del Sol #otelin balkonu
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:11
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545