Balkona bağladığı adamın gözlerini kapatıp boğazını kesti

İSPANYA'nın turistik bölgesi Costa Del Sol'da bir adam otelin balkonundaki korkuluklara bağlayıp gözlerini kapattığı adamın boğazını kesti. Gözlerini kapattığı iç çamaşırlı adamın boğazından kanlar akarken adamın kendisini aşağıda izleyen insanlara bağırdığı görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağrılan polis, aynı katta kalan bir İngiliz çiftin kendilerine anahtarı vermesi üzerine polis, otelin odasına girip o sırada aşağıda kendisini izleyen insanlara cep telefonu ve bıçak fırlatan adamı gözaltına aldı.

NEDEN SALDIRDIĞI BİLİNMİYOR

Saldırıya uğrayan adam, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Saldırganın neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmiyor.