Balıkesir'de bakıcı dehşeti! Bir de sosyal medyada boy boy poz verdi

BALIKESİR'DE işkadını Yeliz Kılıç, 3 yaşındaki oğlu Ayaz Kılıç'a bakması için özel bir şirketten Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva isimli kişiyi evinde çalıştırınca hayatı karardı. Evdeki pırlantaları ve binlerce liralık kıyafetleri alıp kaçan bakıcının yaptıklarının bununla da sınırlı kalmadığı, küçük çocuğa eziyet ettiği ortaya çıktı. Çocukla ilgilenmemek için sürekli uyutan, bunun için ilaç ve mama yerine de süt tozu veren bakıcının, evdeki kameranın çekim yapmasını engellemek için de 'elektrikler kesildi' süsü vererek erkek arkadaşı ile zaman geçirdiği iddia edildi.

ÖNCE GÜVEN SAĞLADI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Altıeylül ilçesinde yaşanan olayda, Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva ilk haftalarda aileye güven verdi. Ancak bir süre sonra cep telefonu ile ilgilenip, çocuğa karşı ilgisiz davranmaya başladı. Anne Yeliz Kılıç, genç bakıcıyı uyardı. Bu uyarıdan sonra olanlar oldu. Günün belirli saatlerinde evi uzaktan kontrol eden Yeliz Kılıç, hep elektriklerin kesildiğini ve bu yüzden kamera kaydı olmadığını sandı. Ancak yaptığı araştırma sonrası elektriklerin kesik olmadığı ve bakıcının çocukla hiç ilgilenmediği ortaya çıktı. Yaşanan büyük tartışma sonrası evden eşyalarını alıp çıkan bakıcının, Yeliz Kılıç ve kız kardeşine ait kıyafet ve takıları da çaldığı anlaşıldı. Sosyal medyada Rabieva'nın izini bulan Yeliz Kılıç, çalınan eşyalar ve takılarla olan resimleri tek tek tespit edip, delil olarak savcılığa sundu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, polis aileninin iddiaları sonrası Gulnoza Rabieva'nın ifadesine başvurmak üzere arama çalışması başlattı.

"ZAMAN ZAMAN BAŞINDA MORLUKLAR OLUŞUYORDU"

Özbek bakıcının sevgilisi ile birlikte İstanbul'a kaçtığını iddia eden Kılıç "Artık bakıcı filan tutmayacağım. Bu yaşananlar oğlumun ve bizim psikolojimizi bozdu. Yavrumun zaman zaman da başında morluklar oluyordu. Bize 'düştü' diyordu. Demek ki çocuğu da dövüyormuş" dedi.