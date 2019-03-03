Balık tutmak için denize daldı, ahtapot sırtına yapıştı

Balık tutmak için dalgıç kıyafeti giyerek denize giren bir İtalyan, sırtına ahtapot yapışınca yüzeye çıktı. Dakikalarca sırtındaki ahtapotu almaya çalışan adam, arkadaşının yardımıyla kurtulabildi.

Balık tutmak için denize daldı, ahtapot sırtına yapıştı
banner404

İTALYA'NIN Torre del Greco kentinden Napoli’ye gitmek için denize açılan iki arkadaştan biri denize dalıp balık tutmak isteyince başına gelmeyen kalmadı.

Dalgıç kıyafetini giyip denize dalan adam, sırtına yapışmış bir ahtapotla yüzeye çıktı. Uzun süre ahtapotu sırtından alamayan adam arkadaşından yardım isteyince, “Kendin nasıl kurtulacaksın, görmek istiyorum.” cevabıyla karşılaştı.

Arkadaşının yaşadığı zor anlardan keyif alarak “Sen mi onu yakaladın, o mu seni yakaladı?” diyen Giuseppe Tortorella, “Tamam yardım edeceğim.” diyerek arkadaşının imdadına arkadaşı yetişti.

Dokunaçlarıyla sıkı sıkıya adama yapışan ahtapot, daha sonra tekrar denize bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beşiktaş'a çarpıldık 3-1
Beşiktaş'a çarpıldık 3-1
  1. SPOR

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479