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Bakkal dolabı açık bıraktı: Sabah bulduğu not ile şaşkına uğradı

Bilecik'te bir bakkalın kilitsiz dolabından farklı gecelerde izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri iş yeri sahibini duygulandırdı. Öğrencilerin bıraktığı notun altına bir not ekleyen bakkal sahibi 'Hiç sorun değil devam et' diyerek hakkını helal etti

Bakkal dolabı açık bıraktı: Sabah bulduğu not ile şaşkına uğradı

Bilecik'te bir bakkalın kilitsiz dolabından farklı gecelerde izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri iş yeri sahibini duygulandırdı. Öğrencilerin bıraktığı notun altına bir not ekleyen bakkal sahibi 'Hiç sorun değil devam et' diyerek hakkını helal etti

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:24
Bakkal dolabı açık bıraktı: Sabah bulduğu not ile şaşkına uğradı
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BİLECİK'İN Söğüt ilçesinde, bazı geceler bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.

Öğrenciler not yazıp ekmeklerin parasını bıraktı

Eskişehir Caddesi'ndeki bakkal dükkanına gelen Osman Çiftçi, ekmek dolabında 5 lira ve içinde "Abi biz burada öğrenciyiz. Paramızın olmadığı günler buradan izinsiz ekmek aldık. Hakkını helal et. Allah razı olsun dolabı açık bıraktığın için. Aldığımız beşinci ekmek oluyor bu. Paramızı buraya bırakıyoruz." yazılı not buldu.

Öğrenciler ekmek dolabına para bırakıp notla helallik istediler
İlçede, emekli olduktan sonra 15 yıldır esnaflık yapan Çiftçi, öğrencilerin çekinmeden ekmek almaya devam edebilmeleri için, bulduğu notun altına "Hiç sorun değil devam et." notunu yazdı.

Öğrencilerin not bıraktığı bakkal sahibi de öğrencilere not bıraktı
Çiftçi, yaptığı açıklamada, bu gençlere hakkını helal ettiğini belirterek, atalarından da böyle gördüğünü söyledi.

"Burayı aldığımız günden beri ekmek dolabını hiç kilitlemedik. İlçemizde de bu şekilde yapan çok esnaf arkadaşımız var. İhtiyacı olan çekinmeden alsın." ifadesini kullanan Çiftçi, Osmanlı torunu olarak gördüklerini yaşatmaya çalıştığını kaydetti.

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BakkalBilecik
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