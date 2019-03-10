Bahis çetesini polis, çaycı kılığında çökertti

MUŞ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynatan bir çeteyi teknik takibe aldı. Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın yönettiği operasyonda ilginç yöntemler kullanıldı. Muş merkezli 9 ilde faaliyet yürüten sanal bahis çetesinin deşifre edilmesi için sivil polisler bahis oynatılan yerlerde çaycı olarak işe girdi.

DİZİ KARAKTERLERİNİ KOD İSİM OLARAK KULLANMIŞLAR

Çaycı kılığındaki sivil polisler, çete üyelerinin deşifre olmamak için "01 Adana" isimli dizi karakterlerinin adlarını kod isim olarak kullandıklarını belirledi. Tüm üyeleri deşifre edilen yasadışı sanal bahis çetesine Muş merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Çetenin, yYasadışı sanal bahis yaparak 2 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirtildi.

ÇETE YÖNETİCİSİ 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan çok sayıda cep telefonu, para alışverişlerini gösteren çek, hesap defteri, bilgisayar ve POS cihazı, 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 şarjör ve 195 fişek ele geçirildi. 8 kişi tutuklanırken oyun oynayanlara 680 bin lira ceza kesildi.

KAYNAK: HABERTÜRK