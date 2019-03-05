Babası tarafından taziye evine alınmayınca canına kıydı

Babası tarafından kardeşlerinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabey, taziye evine alınmayınca intihar etti

Babası tarafından taziye evine alınmayınca canına kıydı
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MİNİBÜS işleten ve kahyalık yapan iki grup arasında İstanbul Arnavutköy'de çıkan tartışma sonucu iki grup arasında çıkan çatışmada Yıldız kardeşler ve kuzenleri Hasan Yıldız öldü, karşı gruptan ise bir kişi yaralandı. Olay sonrası hayatını kaybedenlerin cenaze merasimleri ardından taziye evi kuruldu. Olayda hayatını kaybeden Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız'ın babası, Yaşar Yıldız'ı , kardeşlerinin ölümünden sorumlu tutup taziye evine almadı. Bunun üzerine ağabey Yaşar Yıldız sokakta kafasına ateş ederek canına kıydı.

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