Babası ‘boş iş’ dedi, pes etmedi! El pompası ile yaptı...

12 Haziran Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Bilal Gün’ün tasarladığı yaklaşık 1,5 metrelik tüfek, birleştirilen boruların içine el pompasıyla kısa sürede dolan basınçlı havanın boruya yerleştirilen merminin metrelerce uzağa hızla fırlatmasını sağlıyor. Sistemin çalışması için gerekli olan enerjinin pompanın sadece 4-5 turda doldurulmasıyla sağlandığına değinen Bilal Gün, “Kompresör ekleseydim daha hızlı bir şekilde dolabilirdi. Fakat ardınızda koca bir kompresör taşıyamazsınız. ‘İstediğim yere taşıyayım, istediğim yerde ateş edeyim’ diye el pompası kullanmayı tercih ettim” dedi. Makine mühendisliği eğitimi almak isteyen Gün, ucunda çivi bulunan mermilerin atış yapılan tahtaları deldiği görülen silahını hiç para harcamadan yaptığını belirterek, “Daha da geliştirilebilir. Dürbün de takılabilir. Adeta yerli ve milli imkanlarla keskin nişancı tüfeği yaptım” diye konuştu. Okulunun en başarılı öğrencileri arasında gösterilen oğluna silah yapımına kafa yormaya başladığı ilk günlerde "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş" diyen esnaf baba Bekir Gün de şimdi fikrini değiştirdiğini anlatarak, “Tamamen amatörce uğraşarak güzel bir silah yaptı. Çocuklarımızın önünü açmalıyız. Engel olmamalıyız. ‘Boş işlerle uğraşma’ dememeliyiz” şeklinde konuştu.