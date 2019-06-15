Babaları annelerini balyozla öldürmüştü! Vahşete yayın yasağı istediler

Eşi Hanife Bicil'i başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Bicil'in çocukları, davaya yayın yasağı getirilmesini istedi. Mahkeme, talebi kabul etmedi.

Babaları annelerini balyozla öldürmüştü! Vahşete yayın yasağı istediler
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ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Bicil'in (66) çocukları, davaya yayın yasağı getirilmesini istedi. Mahkeme, talebi kabul etmedi. Olay, geçen yıl Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuklu Ali-Hanife Bicil çifti evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü sırada Ali Bicil, eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Daha sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Tutuklanan koca hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bicil'in yargılanmasına Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanığın avukatı ile 4 çocuğu katıldı. Bicil, "Bin pişmanım keşke böyle olmasaydı" dedi.

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