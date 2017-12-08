Ayla'nın manevi babası Kore Gazisi'nin eşi de hayatını kaybetti

HİKAYESİ Ayla filmine konu olan ve dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği, eşinin acısına dayanamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Eşinin acısına dayanamayan Nimet Dilbirliği'nin bu sabah evinde öldüğü öğrenildi.
BİRLİKTE UĞURLANACAKLAR
Bunun üzerine Süleyman Dilbirliği için bugün cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ikindi vaktine ertelendi. Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği ile son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.
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