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Ayla'nın manevi babası Kore Gazisi'nin eşi de hayatını kaybetti

Hikayesi Ayla filmine konu olan ve dün hayatını kaybeden Kore gazisi Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği de bugün hayatını kaybetti. İkisi son yolculuğuna birlikte uğurlanacak

Ayla'nın manevi babası Kore Gazisi'nin eşi de hayatını kaybetti

Hikayesi Ayla filmine konu olan ve dün hayatını kaybeden Kore gazisi Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği de bugün hayatını kaybetti. İkisi son yolculuğuna birlikte uğurlanacak

08 Aralık 2017 Cuma 13:16
Ayla'nın manevi babası Kore Gazisi'nin eşi de hayatını kaybetti
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HİKAYESİ Ayla filmine konu olan ve dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği, eşinin acısına dayanamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eşinin acısına dayanamayan Nimet Dilbirliği'nin bu sabah evinde öldüğü öğrenildi.

BİRLİKTE UĞURLANACAKLAR

Bunun üzerine Süleyman Dilbirliği için bugün cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ikindi vaktine ertelendi. Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği ile son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 13:20
Anahtar Kelimeler:
Kore GazisiAylaMagazinKore
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