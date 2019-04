Avukat Taştekin: Deniz kenarındaki kafeye gittik, kişi başı 30 TL sandalye örtüsü ücreti istediler

AVUKAT Ersan Taştekin, Beşiktaş'ta bulunan bir otelin kafesinde adisyona 'sandalye örtüsü ücretinin de eklendiğini' ileri sürdü.

Taştekin, olaya dair şunları anlattı:

"Four Seasons Otel'e bir şeyler içmek için gittik ve her zaman bulunduğumuz deniz kenarındaki kafeye annem, eşim ve kızım ile birlikte dört kişi olarak oturduk. Çay, kahve içtik, tatlı yedik hesabı istedik ve bize ‘Chair Cover Charge’ (sandalye örtüsü ücreti) adı altında kişi başı 30 TL ek ücretle birlikte olmak üzere toplam 295 TL hesap getirdiler.” Otelin kendisine bu konuda uyarı yapmadığını, hesaba eklenen 'sandalye örtüsü ücretinin' hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını belirten Taştekin, Beşiktaş Tüketici Hakları Hakem Heyeti’ne başvurdu. Taştekin, “Bana söylenmeden adeta zorla ve hiçbir yasal dayanağı olmadan tahsil edilen 120 TL’nin tarafıma iade edilmesini istiyorum” dedi. Taştekin, dünyanın her yerinde Four Seasons Otelleri’ne gittiğini, ilk defa böyle bir uygulama gördüğünü de söyledi.

'UYGULAMA YENİ DEĞİL'

Otel yetkilileri uygulamanın yeni olmadığını, geçen yıl da 'sandalye ücretinin' alındığını açıkladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre 'sandalye ücreti' nisan-ekim ayları arasında dış mekanda oturan müşterilerden alınıyor. Otel müşterileri ve kurumun özel kartına sahip olan kişiler bu ücreti ödemiyor. Yetkililer, “Terasta her müşteriye su, meyve suyu, ve kurabiyeden oluşan hoş geldiniz ikramı yapılıyor. Boğaz’da yoğun talep gören bu bölümümüzde en iyi hizmeti sağlamak için bu ücret alınıyor. Bazı yerler bunu kuver ücreti diye adlandırıyor. Bu dünyanın her yerindeki olan küresel bir yaklaşım” ifadesini kullandı.

KAYNAK: CUMHURİYET