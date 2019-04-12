Avrupa'da hangi ülkede kaç Starbucks mağazası var? Türkiye bakın kaçıncı sırada...

TWİTTER'DAN ülkelere ilişkin çeşitli alanlarda istatistikler paylaşan The Spectator Index, Avrupa kıtası ülkelerindeki Starbucks mağazalarını sayılarını içeren bir veri paylaştı.
Listede ilk sırada 1030 mağaza ile İngiltere yer alırken, İngiltere'yi 470 mağaza ile Türkiye izledi. 3. sıradaki Fransa'da ise 175 Starbucks mağazası var.
İşte o liste;
İngiltere: 1,030
Türkiye: 470
Fransa: 175
Almanya: 168
İspanya: 154
Rusya: 135
Hollanda: 106
İrlanda: 82
Polonya: 72
İsviçre: 65
Romanya: 46
Çekya: 40
Yunanistan: 31
Macaristan: 28
Belçika: 26
Norveç: 23
Portekiz: 23
Avusturya: 19