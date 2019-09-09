AVM'de yaşanan iğrenç olayı, tek bir fotoğraf karesi ortaya çıkardı!

İNGİLTERE'DE bulunan bir alışveriş merkezinde çalışan ve 'Kat Lee' adıyla bilinen cinsel içerikli film yıldızı Zayna Ellemore, AVM'de büyük bir skandala imza attı.Bölgedeki bir hayır kurumuna bağlı olan alışveriş merkezinde gönüllü olarak çalışan Ellemore'un, AVM'ye gelen erkek müşterileri gizlice personel odasına götürüp para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.İkinci el eşya dükkanına bakan Zayna, yöneticisi öğle arasında olduğunda veya başka müşterilerle ilgilendiğinde, erkek müşterilere yaklaşıp 40 euro karşılığında, arka tarafta bulunan personel odasında ilişkiye girmeyi teklif ediyordu.Daily Star gazetesinin ulaştığı mesajlara göre Zayna, bir erkek müşterisine, ''Seni dükkanın arka kapısından içeri alacağım. Daha önce de yaptım çok kolay '' dedi.Erkek bir müşteri ile dükkanın arka tarafında cinsel ilişki için buluşurken fotoğrafı çekilen kadın, iki yıldır gönüllü olarak çalıştığı iş yerinden kovuldu.