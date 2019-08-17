Aşk Adası'nın fenomeni uslanmıyor! Sokak ortasında yapmadığı kalmadı

KATILDIĞI yarışmaya programıyla şöhrete kavuşup fenomene dönüşen Francesca Allen, St Tropez'deki ünlü bir fransız restoranı L'Opéra çıkışı bir adamla uygunsuz halleriyle kameralara yakalandı.23 yaşındaki güzel yarışmacı aynı zamanda İngiltere Essex'de bir giyim mağazasının da sahibi. Aşk Adası'nda istediği tek şey ideal erkeğini bulmaktı. Francesca, ideal erkeğini; onu gerçekten sevip önemseyecek, 'eğlenceli ve rastgele' biri olarak tanımladı ama güzel yarışmacı maalesef aradığı aşkı villada bulamadı.Aşkı bulamayan Francesca Allen şimdilerde gönlünü gün ediyor. Öyle ki sabahın erken saatlerinde sokakta bir erkekle uygunsuz halleri İngiliz basınına malzeme oldu.