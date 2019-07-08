Aşırı cinsel ilişkiye giren 52 yaşındaki kadın kalp krizi geçirdi

AVRUPA'nın en büyük cinsel ilişki festivali Swingfields başladığı günden bu güne tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.İngiltere'nin Malvern kentinde düzenlenen açıkhava festivaline, bu yıl 700 çift katıldı.Geçtiğimiz gün festivalde yaşanan olay ise katılımcıları korkuttu. Swingfields Festivali'ne katılan 52 yaşındaki bir kadın az daha cinsel ilişki uğruna ölüyordu.52 yaşındaki kadın aşırı derecede cinsel ilişkiye girdiği için kalp krizi geçirdi.Festival alanında bulunan sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun iyiye gittiği ve bugün taburcu olacağı söylendi.Festivalin yapıldığı alan sıkı bir şekilde korunuyor ve festivale katılan çiftlerin kimlikleri gizli tutuluyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 20:29