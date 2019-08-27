banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Asansörde taciz iddiasına gözaltı

Samsun'da takip ettiği kadını oturduğu apartmanın asansöründe elle taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM 27.08.2019, 15:31 Osman Abaz
Asansörde taciz iddiasına gözaltı
banner404

OLAY, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapıp evine giden M.V. (42) adlı kadını aracıyla takip eden Ö.F.Ç. (26), kadına gideceği yere götürmeyi teklif etti. Kadının tepki göstermesi üzerine otomobiliyle uzaklaşan Ö.F.Ç., daha sonra kadının evine gidip burada asansöre binen kadın ile birlikte asansöre bindi. Kadına asansör içinde elle tacizde bulunan Ö.F.Ç., kadının telefonla polisten yardım istemesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen Ö.F.C., "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren zanlı, tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

#atakum #asansör #Taciz
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545