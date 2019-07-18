Armut toplamaya çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi!

Rize’nin İkizdere ilçesinde armut toplamak için ağaca çıkan Muhsin Albayrak (56), elindeki metal çubuk bitişikteki elektrik nakil hattıyla temas edince akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

Armut toplamaya çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi!
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OLAY, dün akşam saatlerinde İkizdere ilçesi Güneyce köyünde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca çıkan Muhsin Albayrak, elindeki metal çubukla armut toplamaya başladı. Metal çubuk bitişikteki  elektrik nakil hattına temas edince Albayrak, akıma kapıldı. Albayrak ağaçta asılı kalırken, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, belediye, sağlık ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enerji nakil hattındaki elektriğin kesilmesi ile itfaiye aracıyla çıktığı ağaçtan Albayrak'ı indirdi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Albayrak'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

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