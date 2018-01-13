Araçlardaki koltuk başlıklarının hayati görevi

ACİL durumlarda sökülüp camların kırılması için bilinçli olarak sökülebilir ve keskin uçlu yapılmıştır

Ayrıca araçların camları içeriden kolaylıkla kırılabilir bir şekilde üretilmektedir. Araç kullanan kişiler bu bilgiyi bilmedikleri için acil durumlarda araçtan çıkamıyor.