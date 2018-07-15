Aracınızda klimayı çalıştırırken sakın bunu yapmayın!

YAZ mevsiminin gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, yanında klima kullanımının artmasını da getirdi. Özellikle seyahat halinde olan kişiler araçlarındaki klimayı kullanamadan hareket edemeyecek durumdalar. Bütün gün güneşin altında yatan otomobile bindiğinizde aracın içinin sıcaklığı, klimayı çalıştırdığınızda soğuk yerine sıcak hava üflemesi ve dahası hakkında sizi bilgilendirmek için bu haberi hazırladık.

1- Düzenli klima bakımı

Sağlıklı çalışan ve gerçekten soğutan bir klimanız olsun istiyorsanız, klima bakımlarınızı kesinlikle aksatmayın. Klima için polen filtresi en önemli eleman olarak geçer ve uzmanlar “düşük hava akışını ve kötü hava kalitesini önlemek için” her 15.000 kilometrede bir polen filtresinin değiştirilmesini öneriyor.



2- Klimayı sadece hava sıcak olduğunda çalıştırmayın, soğukken de çalıştırın!

Yaz aylarında bulunduğunuz bölgeye göre hava sıcaklığı değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden uzmanlar da “ısıyı yüksek bir dereceye ayarlayacak da olsanız klimayı açarak” dışarıdaki hava yavaş yavaş ısınmaya başladığında camların buğulanmasını önleyebilirsiniz diyorlar.

3- Hava devridaimi modunu açık bırakmamak

Bu durum devrede olduğu zaman camlar buğu yapar ve dikkat dağıtır. Bunun haricinde özellikle uzun yolda bu mod açık bırakıldığında otomobil içindeki CO oranı yükseleceği için sürücü ve yolcularda uykuya sebep verir. Bu yüzden hava akışının daha kontrollü ve verimli şekilde sağlanabileceği mod seçilmesi daha iyi olur.

4- Havalandırma kanallarının doğru ayarlanması

Havalandırma menfezlerini doğru ayarlamadığınız sürece araç içerisindeki hava akışını doğru bir biçimde sağlayamazsınız ve kararında bir soğuma durumunu gerçekleştiremezsiniz. Menfezler doğrudan yolcu yada sürücünün yüzüne ayarlanmamalı bunun yerine yukarıya ayarlamak en doğrusu.

5- Otomobile biner binmez klimayı yüksek güçte çalıştırmak!

Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir otomobilin kabin sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde 25 dereceye kadar düşürmek mümkün. Klimayı açmadan önce bir dakika boyunca kapı ve camları açmak kabin içindeki sıcaklığı düşürecektir. Sonrasında klimayı çalıştırıp, soğuk hava üfleyene kadar camları açık bırakmak işinizi daha da kolaylaştıracak ve kabini serinletecektir.