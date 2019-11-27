Araç içerisinde çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü

GÜNEY Afrika'nın Port Elizabeth kentinde meydana gelen bir kaza, dünya çapında gündem oldu. 26 yaşındaki kadın sürücü, ilkokula giden çocuklarını almak için park etti.

40 DAKİKA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Bu sırada bir kamyon, yolun kenarındaki duvardan içerisinde kadının bulunduğu aracın üstüne düştü. Talihsiz kadın, neredeyse tamamen ezilen araçta 40 dakika kurtarılmayı bekledi.

VÜCUDUNDA ÇATLAKLAR VAR

Vücudunun birçok bölgesinden yaralanan kadın, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, ağır yaralanan kadının vücudunda çatlaklar olduğunu söylüyor.

SÜRÜCÜ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü hakkında soruşturma açıldı. Polis sözcüsü, şoförün aracının yanına döndüğünde akıllara durgunluk veren kazayı fark ettiğini söylüyor.