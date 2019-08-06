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Arabasında bulduğu not dehşete düşürdü: İç çamaşırını istiyorum!
Avustralya'da yaşayan 29 yaşındaki Tess Scorrar isimli kadın, arabasının ön camına bırakılmış notu görünce dehşete düştü.
YAŞAM 06.08.2019, 09:05 Melike Temir
AVUSTURALYA'nın Brisbane kentinde yaşayan Tess Scorrar isimli kadın, arabasının ön camına bırakılmış notu görünce neye uğradığını şaşırdı.29 yaşındaki Scorrar, dün öğleden sonra arabasına binmek üzereyken arabanın ön camında bir not gördü. Notta ''Seni çok çekici buluyorum. Eğer ilgilenirsen iç çamaşırlarını satın almak istiyorum. Kente giden yolun kenarında dur. Ben seni bulurum'' yazıyordu.Genç kadın, arabadan inip yürüyüş yaptığını, yirmi dakika sonra arabasına geri döndüğünde bu notu gördüğünü anlattı.Başkası tarafından takip edilme hissinin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen kadın, notu yazan kişinin bulunması için polise başvurdu.
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