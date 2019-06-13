Apartmandaki kötü kokular cesedi ortaya çıkarttı

Bursa'da apartmandan gelen kötü kokular üzerine eve giren polis ekipleri 63 yaşındaki şahsın cesedi ile karşılaştı.

Apartmandaki kötü kokular cesedi ortaya çıkarttı
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RAMAZAN bayramından bu yana 63 yaşındaki Hasan Yılmaz'dan haber alamayan komşuları evden kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine Yılmaz'ın komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı.

EŞİ VEFAT EDİNCE YALNIZ YAŞIYORDU

Yaklaşık 8 gündür haber alınamayan Yılmaz'ın cesedinin çürümeye başladığı belirlendi. 4 katlı binanın birinci katında yaşayan Hasan Yılmaz'ın yaklaşık 13 sene önce eşini kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için cumhuriyet savcısının talimatıyla, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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