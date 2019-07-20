Apartmanda kan döküldü: Önce eşini, sonra kendisini öldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra intihar etti.

Apartmanda kan döküldü: Önce eşini, sonra kendisini öldürdü
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İSTANBUL'un Beylikdüzü ilçesindeki 14 katlı binanın 5'inci katında duyulan silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. DHA, saldırganın kaçtığını duyurdu. Daha sonra aynı haber ajansı, Ali Ekber Ergül'ün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı i Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiğini bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumu ağır. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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