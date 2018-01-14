Antalyalı muhtar, fenomen noterlere tekerlemeyle meydan okudu

GÖRÜNTÜLERİNİ sosyal medyada yayınlayan ve çok sayıda beğeni alan muhtar Barun Çınar , tekerleme ve mühürleme işlemine başlamadan önce de noterlere seslendi. Sevgili noter akadaşlarım görüyor ki mühür ve türküleriniz arasında güzel ahenk yakalaşışınız' diyen muhtar harun Çınar " Aen antalya akseki ilçesi Cevizli Mahalle Muhtarı olarak muhtar aramadaşlarım adına diyorum ki türkülerimizi kendimiz söylüyoruz ahengi yakalıyoruz, ben size türkü değil ama ülkemizin çok eski bir tekerlemesiyle, güzel türkçemizin en uzun tekerlemesiyle karşılık vermek istiyorum ' dedi. Konuşmasının ardından tekerlemeyi baştan sona okuyan muhtar, bu arada mühür basmayı da ihmal etmedi.

Ankara 46. Noterliği Başkatibi Selma Lücnö'nün yılın son çalışma gününde evrak tasdik ederken türkü eşliğinde ritimli paylaştığı görüntüsü ve Uşak 4. Noter katiplerinin “Erik Dal