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Antalyalı işadamından şehit ailelerinin evine ücretsiz temizlik

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde temizlik şirketi ve temizlik ürünleri satan bir işadamı başlattığı kampanya ile şehit ailelerine ücretsiz ev temizliği ve temizlik ürünleri veriyor

Antalyalı işadamından şehit ailelerinin evine ücretsiz temizlik

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde temizlik şirketi ve temizlik ürünleri satan bir işadamı başlattığı kampanya ile şehit ailelerine ücretsiz ev temizliği ve temizlik ürünleri veriyor

15 Ekim 2017 Pazar 12:42
Antalyalı işadamından şehit ailelerinin evine ücretsiz temizlik
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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi’nde yer alan bir temizlik şirketi ve temizlik ürünleri satan Mardinli işadamı Salman Yiğit, başlattığı kampanya ile şehit ailelerine ücretsiz ev temizliği ve temizlik ürünleri veriyor. Duyarlı işadamı Salman Yiğit, böyle bir fikre Mardin’de yaşanan bir terör olayında dayısının oğlunun şehit düşmesinden sonra bir yardım kampanyasında bulunmaya karar verdiğini söyledi.

“Amacımız bu babayiğitlerin ailelerine bir nebze olsun yardım etmek”

Terör olaylarından dolayı Mardin’den kaçarak Antalya’ya geldiğini söyleyen İşadamı Yiğit, “Her gün şehit haberleri ala ala artık içimiz kan ağlıyor. Tabi ki yaptığımız bu yardımlar bir nebze olsun sadece bizim içimizi rahatlatmaktadır. Biz bunun verilen bedelin herhangi bir mısrası kadar zaten bir şey yapamayız. Buradaki tek amacımız bu babayiğitlerin ailelerine bir nebze olsun yardım etmek” dedi.

“Dayımın oğlu şehit düşünce karar verdim”

Böyle bir yardım kampanyasına Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dayısının oğlunun bombalı saldırıda şehit düşmesi sonucu karar verdiğini dile getiren Salman Yiğit, “Dayımın oğlu Kızıltepe’de bombalı saldırıda şehit düştü. Ben Mardin’de de bu kampanyayı yürütüyordum. Buraya gelince esnaflara baktım öyle bir şey yok. Bizde ilk adımı attık, belki başkaları da yanaşır diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“İstediklerini istedikleri zaman gelip alabilirler”

Şehit ailelerine her türlü ev temizliği ve temizlik malzemesi yardımında bulunduklarını söyleyen Yiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bütün temizlik hizmetleri, ev temizlikleri olsun, temizlik malzemeleri olsun sınırsız istediği bütün ihtiyaçlarını gelip ücretsiz alabilirler. Limit yok, limitsiz şekilde istediklerini istedikleri zaman alabilirler.”

“2 şehit ailemiz başvurdu”

Şuana kadar kendilerine sadece 2 şehit ailesinin başvurduğunu belirten başarılı işadamı Salman Yiğit, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Şuana kadar sadece 2 aile başvurdu. Çokta dua ettiler o bize yetiyor. O iki ailemize yardımcı olduk. İnşallah bundan sonra Antalya ve genelinde herkesi bekliyoruz.”
 

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Antalyalı IşadamıAntalyaŞEHİT AİLSESİTemizlikşehit Ailesi
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