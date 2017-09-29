Antalya'da kızına destek olurken üniversiteli oldu

DERSLERİNİ ağırdan alan çocuklarına kızmasının da üniversiteye girmesinde etkili olduğunu anlatan ve Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan Arslan milletvekili olmak istediğini söyledi. 3 çocuğu ve eşini okutan baba Alpaslan Arslan da, aynı fakültede yüksek lisans yapmaya başladı.

Serik ilçesi Belek Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk sahibi esnaf Alpaslan Aslan (49) ve ev hanımı Yasemin Aslan (47) çiftinin evindeki her birey okullu oldu. 2’si üniversite, 1’i lise olmak üzere 3 çocuğunu okutan baba Alpaslan Arslan’a en büyük mutluluğu ise eşi Yasemin Arslan verdi. 29 yıl önce lise öğrenimini tamamlayan Arslan, derslerinde başarılı olmasına rağmen başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimine devam etmedi. Evlendikten sonra evi, eşi ve çocuklarıyla ilgilenen Arslan, başörtü yasağının kalkmasına rağmen eğitimine zaman ayıramadı. Oğlu Erkan Bahri Arslan’a hukuk fakültesini kazandıran azimli anne, geçen dönem üniversite sınavına girecek olan kızını motive etmek amacıyla kendisi de ders çalışmaya başladı.

"Kızına destek olurken üniversiteli oldu"

Kızının isteksizliği, oğlunun derslerini ağırdan alması, bir de 15 Temmuz olaylarının etkisi altında kalan anne Arslan, üniversite sınavına kızıyla birlikte girmeye karar verdi. Hem kızını teşvik eden hem de kendisi ders çalışan 3 çocuk annesi Yasemin Arslan, kızıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Her sabah ailesini, okula getirecek olan Alpaslan Arslan da, ‘madem her gün okula geliyorum’ diyerek aynı üniversite aynı fakültede İslam Felsefesi üzerine yüksek lisans yapmaya başladı. Kızıyla aynı sırayı paylaşan annenin hedefi ilk önce fakültesini bitirmek ardından 2023 yılındaki seçimlere katılmak. Dilara Arslan ise aynı fakültede yüksek lisans, ardından ise hukuk fakültesini kazanmayı hedeflediğini kaydetti.

"Kızımla sınıf arkadaşı oldum"

29 yıl aradan sonra öğrenci olmaya karar verdiğinin altını çizen Yasemin Arslan, "Aslında biraz çocuklar ve eşim tetiklediler beni. Dilara bu sene sınava girmek istemedi hafızlık da yaptığı için. Hazır değilim diyordu. Biraz kendisiyle konuştuysak da etkisi olmadı. Sonuçta kızdırdılar beni. Üniversitedeki oğlumda derslerini ağırdan almaya başladı. Bir de 15 Temmuz olaylarından çok etkilenmiştim. Siyasette kadınların olması gerektiğini düşünüyorum ama bir eğitimin alt yapım yoktu. Bende ne eğitim ne de siyaset alt yapısı vardı. 15 Temmuz’da Şerife Boz’un kamyonuyla insanları taşıması aklıma geldi. Neden kadınlar kendilerini geride bırakıyorlar. Bir dedim denemek lazım. Kendimi bir deneyeyim. Kazandım, sonuçta da Dilara ile sınıf arkadaşı olduk" dedi.

"Kadınlar destekçim"

Kızıyla hazırlık sınıfında aynı sırayı paylaştığını dile getiren Yasemin Arslan, "Şimdi mutluyum çok güzel. Çevremdeki bayanlar beni destekliyor. Bu yaştan sonra meslek kaygım yok, ilim öğrenmek istiyorum. Benim için öğreneceğim her kelime bir kazanım olacaktır. Öyle düşünerek öğrenciliğin tadını çıkaracağım" diye konuştu.

Yasemin Arslan, liseden mezun olduğu dönemin, üniversitelerde başörtüsü yasağının en yoğun olduğu dönemler olduğunu anımsatarak, okumanın zor olduğunu aktardı.

Başörtüsü yasağının o dönem bir zulüm olduğunu dile getiren Aslan, "Babam okulunu yarıda bıraktığı için okumamamı çok istiyordu. Ailemin ve benim hayalim 29 yıl sonra gerçek oldu. Kendi ülkemde bu yaşta da olsa üniversite okuyabilmek idealimdi. Babamın hayali geç de olsa gerçekleşti. Kızımla birlikte okumak ayrıca onur ve gurur verici" ifadelerine yer verdi.

"Milletvekili olmak istiyor"

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak istediğini kaydeden Arslan, "Basamak basamak gitmek istiyorum. Hazırlık bölümü biraz zorlayıcı, bu sene yoğun bir şekilde Arapça öğrenmemiz gerekiyor. 2023 yılında mecliste olmak isterim. Bunun için bir de üniversite mezunu olacağım. Avantajım da var ama daha da olmazsa Dilara hukuk okumak istiyordu. Ona diyorum geç kalmış da sayılmazsın, beni gör. Hiçbir zaman ideallerini gerçekleştirmek için geç değildir. Gücü yettiği sürece 5 yıl sonra tekrar düşünüp hukuk okuyabiliriz. Beraber okuyabiliriz" dedi.

"Arkadaş sorunu"

Yaşıtının olmaması nedeniyle arkadaş edinmekte zorluk çekeceğini dile getiren Arslan, "Çünkü benim yaşıtım yok. Buna bağlı olarak annesi yanında olacak diye Dilara’nın arkadaş edinmesi zor olacak diye düşünüyorum. Bununda iyi yönlerini de beraber ders çalışıyoruz, boş vakitlerimizde tekrar yapıyoruz. Bu bize kazanım olarak dönecek diye düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.

"Annesi motive ediyor"

Dilara Arslan, İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu belirterek, çok çalışma imkanı olmamasına rağmen İlahiyat Fakültesini kazandığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Annesiyle birlikte Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördüklerini aktaran Dilara Arslan, "Annemle okula gitmek çok farklı bir duygu. Annem çalışmayı çok sevdiği için beni de motive ediyor. İlk olarak ilahiyat alanında ilerleyeceğim. Mezun olduktan sonra üzerine birde hukuk okumak istiyorum" dedi.

"İlimin yaşı olmadığını gösteriyor"

Alpaslan Arslan, 26 yıl önce Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduğunu hatırlatarak, geçen süre içinde ticaretle uğraştığını belirtti. Arslan, eşi ve kızının İlahiyat Fakültesini kazanması ve her gün ailesini üniversiteye bırakacak olması nedeniyle kendisinin de aynı fakültede yüksek lisans yapmaya karar verdiğini kaydetti.

"5 kişilik ailemin hepsi öğrenci oldu" diyen Arslan, "Evimiz de yeniden okullu dönemine girdi. Aynı çatı altında yaşıyoruz, aynı çatı altında öğrenciyiz. İlmin yaşının olmadığını gösteriyor. Mutluyum, ailecek ilim havzası içinde olmakta gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Eşimi takdir ediyorum"

Eşinin ilk başta kızına teşvik amacıyla bu işe başladığını dile getiren Alpaslan Arslan, "Kızımızı çalıştırmak istedi. Ama kendisi de aynı üniversiteyi kazandı. Eşim 29 sene sonra içindeki okuma ukdesini de yerine getirmiş oldu. Başörtüsünden dolayı zamanında okuyamamıştı. Kızım vesile oldu. Eşimi de azminden dolayı takdir ediyorum" ifadelerine yer verdi.