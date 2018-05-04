Antalya'da havuzlar temiz mi

DÜZENLENEN sertifika törenine Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, sağlık çalışanları ve işletmelerin temsilcileri katıldı. Havuzlara sertifika verilebilmesi için sıcaklık, PH, serbest klor ve mikrobiyolojik analiz sonuçları ile havuzda bulunması zorunlu olan sertifikalı cankurtaran ve sağlık veya kimya eğitimi almış havuz operatörü şartı aranıyor. Bir takvim yılı sonunda yapılan değerlendirmede havuz ve havuz suyu kalitesinin yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olması durumunda "Temiz Havuz Sertifikası" verilebiliyor. Havuz sertifikaları işletmelerin temsilcilerine Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından takdim edildi.
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