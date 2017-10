Antalya'da eşinden ayrılan kocanın boşanma ve nafaka sevinci

ÜSTÜNEL bununla da kalmayıp, komşularına ve pankartı merak edip gelenlere yemek dağıttı.

Güldüren, bir o kadar da ‘bu kadarına pes’ dedirten olay Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşandı. Daha önce marketçilik yapan ve şuanda ise Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 55 yaşındaki Bahattin Uzunel, 18 yıl önce eşi B. Uzunel ile dünya evine girdi. Evliliklerinden bir erkek çocuğu da olan Uzunel çifti arasında, iddialara göre son 1,5 yıl öncesine kadar herhangi bir kavga ya da tartışma yaşamadı. Fakat yine iddialara göre B. Uzunel, 2016 yılında ‘yanında kalmak istemiyorum’ diyerek kadın sığınma evine gitti. Uzun bir süre eşi ve 9 yaşındaki oğluyla ayrı yaşayan Uzunel, oğlunun ve çevredeki komşularından, eşinin kendisini aldattığı yönünde duyum alması üzerine boşanma davası açtı. Ayrı yaşayan çiftin boşanma davası sürerken mahkeme Bahattin Uzunel’in bin 682 lira tedbirli nafaka ödemesine karar verdi.

Nafaka sonrası dedektif gibi iz sürdü

Bunun üzerine eşinin telefon kayıtlarını incelettiren Uzunel, iddialara göre eşinin, marketinden her zaman alışveriş yapan ve kendisine ‘dayı’ diye hitap eden M. K. isimli bir şahsı birçok kez aradığını öğrendi. Araştırmalarına devam eden Uzunel, bu sefer de eşi B. Uzunel’in bir akrabasında, M. K. isimli şahıs ile eşinin çekindiği samimi pozların olduğunu öğrendi. Eşinin akrabasından 7 bin lira karşılığında fotoğrafları alan Bahattin Uzunel, fotoğraflar ve telefon görüşmeleriyle birlikte tekrar mahkemenin yolunu tuttu.

Nafakadan kurtuldu, pankart astı, komşulara yemek dağıttı

Mahkeme, delilleriyle gelen Bahattin Uzunel ve eşinin boşanmasına karar verip nafakayı da iptal etti. Yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan Bahattin Uzunel ise, boşanma sevincini evine astığı ‘İyi ki boşandım, Şükürler olsun Allah’ıma’ pankartıyla kutladı. Üstünel bununla da kalmayıp, komşularına ve pankartı merak edip gelenlere yemek dağıttı.

‘Annesine bakıcılık yapıyorum’ demiş

Eşinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra mahkemeye başvurduğunu belirten Uzunel, “Mahkemede, ‘ben mağdurum, eşimden boşanmak üzereyim, onun 50 yaşında annesi var, annesine bakıcılık yapıyorum” dedi. Dul bir erkeğin evinde, el ayaktan düşmemiş 50 yaşındaki bir kadına bakıcılık mı yapılır? O adama karılık yapıyor. O şekilde hakimleri de, savcıları da kandırdı. Benden nafakayı hak etti, 1, 5 senedir ödüyorum” diye konuştu.

“İhanet fotoğrafları için 7 bin lira ödedim”

Daha sonra eski eşinin en yakın arkadaşından ihanet fotoğraflarını satın aldığını söyleyen Üstünel, şunları söyledi:

“Bu fotoğrafların sayesinde nafaka ödemekten kurtuldum. En yakın dostundan, akrabasından aldım bunları. Bu fotoğrafları alabilmek için 7 bin lira para ödedim onlara. Çünkü eğer bu fotoğrafları bulmasaydım ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalacaktım. Benden nafakayı hak edip de alsın, Ahmet’le, Mehmet’le yiyerek değil. Benim çocuğumla yiyerek benden nafaka alsın.” dedi.

“Öldürmedim, boşadım attım başımdan”

Boşandıktan sonra evinin önüne ibret olması amacıyla pankart astığını ve komşularına ifade eden Üstünel, “Herkese ibret olsun diye yazdım. Yemek dağıttım, döner yaptırıp burada herkese dağıttım. Beni seven herkes geldi. Şükürler olsun. Halk bunu ibret olsun diye internete atıyor. Atsın herkes. Aldatan kadını öldürmedim, boşadım, başımdan attım” ifadelerini kullandı.

Boşanması için bıçaklanmış

Eski eşinden boşanmadan önce M. K. ve yanındaki akrabaları tarafından darp edildiğini öne süren Üstünel, M. K. tarafından da bıçaklandığını iddia etti.

Çocuğunun eski eşinin yanında kaldığını ve bu durumdan endişe duyduğunu dile getiren Üstünel, “Beni bıçaklayan adamın evinde kaldığı için çocuğuma her an zarar verebilir. Belediye elbisesi benim üzerimdeyken 6 kişi saldırdı. Yeğenini, kardeşlerini almış bana saldırdılar. ‘Eşini boşayacaksın, onu ve çocuğunu telefonla aramayacaksın’ dediler. O adamla beraber aynı çatının altında kalıyor. Benim çocuğumun başına her an her şey gelebilir. O adam benim kan düşmanım. Onun evinde benim çocuğum kalamaz. Ben hem emekliyim hem belediyede çalışıyorum. 4 bin lira maaşla ben çocuğuma krallar gibi bakarım. Yeter ki bana çocuğumu versinler” dedi.

“Oğlum, namussuzluk yapan bir kadına verilmesin”

Son olarak boşanma kararından sonra mahkeme tarafından kendisine çocuğunu görmesi için görüş hakkı verildiğini söyleyen Üstünel, “Bana hakim görüş hakkı verdi. Ben çocuğumu nasıl göreceğim? Oraya gidersem ya o beni öldürür, ya da ben onu öldürürüm. Benim çocuğum ya yurda verilsin, ya da bana verilsin. Yüce adaleti istiyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, benim çocuğum namussuzluk yapan bir kadına verilmesin” diyerek feryat etti.

Çocuğunu alırsa kurban kesecek

Üstünel, evine astığı pankartı 3 gün sonra kaldıracağını fakat velayeti annesinde bulunan çocuğunu alması durumunda ise kurban keseceğini de sözlerine ekledi.

“Öyle bir arkadaşım olduğundan dolayı utanıyorum”

Bahattin Uzunel’in komşusu olan Derya Güneş ise, B. Uzunel’in arkadaşı olduğunu belirterek, “Öyle birisiyle arkadaş olduğumdan dolayı utanıyorum. Ev hanımı olmadığı, iyi bir eş olmadığı kesin. Bazen, ‘yaşlı’ diye dile getiriyordu ve hiç ilgilenmiyordu. Öyle bir insandan kurtulduğu için biz de sevindik. Kocam diye kaçtığı insana sesleniyorum; gerçekten hata yapıyorsun. Başka bir insanla evliyken kalkıp seninle hayat sürmeye gelen, emin ol seninle de aynı şeyi yapacak” diye konuştu.