Antalya'da dehşet! Ayağı kopma noktasına geldi

Antalya’ya balayı tatiline gelen Kazakistan uyruklu erkek turist eşiyle tartıştıktan sonra yüzlerce turistin bakışları altında 12 metreden beton zemine düştü. Kazak turistin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Antalya'da dehşet! Ayağı kopma noktasına geldi
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BİR ay önce evlendikleri öğrenilen Alnura-Yelaman Rakhmatullin çifti, geçtiğimiz cuma günü Kemer ilçesindeki 4 yıldızlı otele tatile geldi. Çift, dün akşam üstü 2. kattaki odalarında tartışmaya başladı. İddiaya göre aşırı alkollü olan Yelaman Rakhmatullin (24) ile eşi arasındaki tartışma sırasında otel odası savaş alanına döndü. Koridora taşan tartışma üzerine otelin özel güvenlik  görevlileri müdahale ederek Yelaman Rakhmatullin’i sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra Rakhmatullin, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin iç balkon tarzı koridordan galeri boşluğuna düştü. Zemindeki çiçekliklere çarpan ayağı kırılarak kopma noktasına gelen Rakhmatullin’ün göğüs ve kafasında ciddi travma oluştuğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından olay yerinden alınarak özel bir hastaneye kaldırılan yaralı daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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