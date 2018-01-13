Antalya'da cam kemik hastası Ümit, okuma kararlığıyla örnek oluyor

ANTALYA'NIN Aksu İlçesi'nde oturan ve doğuştan cam kemik hastası olan 10 yaşındaki Ümit Şafak, okuma azmiyle herkese örnek oluyor. Evinde oluşturulan okuma köşesi ile hayata yeniden tutunan Şafak, okuduğu kitaplar ve çizdiği resimler ile hayallerindeki uzakları yakın ediyor.

Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, geçen yıl Engelliler Haftası dolayısı ile Güzelyurt Mahallesi'nde oturan Celal Sönmez İlköğretim Okulu öğrencisi, Ümit Şafak'ı evinde ziyaret etti. Bu süreçte aile ile olan iletişimi koparmayan Aksu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal İnceleme ve Yardım Görevlisi Atiye Yılmaz Katal, evde eğitim gören Cam Kemik Hastası Ümit Şafak için okuma köşesi düzenlenmesini sağladı. Katal'a Aksu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Deniz Gökçen de destek verdi. Halk arasında "cam kemik" olarak bilinen ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastalığı bulunan 10 yaşındaki Ümit Şafak, yaşadığı zorluklara rağmen kendisi için hazırlanan köşede eğitimini sürdürme konusundaki azmi ve kararlığıyla örnek oluyor.

"Herkese teşekkür ederim"

Annesi ve öğretmeninin de çok destek verdiği Şafak, derslerini ve öğretmenini sevdiğini, eğitimini sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, büyüyünce güzel hayalleri olduğunu ifade etti. Ev içerisinde hazırlanan köşede hayallerindeki uzaklığı yakın ettiğini belirten Şafak, herkese teşekkür etti. Projede büyük emeği olan Aksu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal İnceleme ve Yardım Görevlisi Atiye Yılmaz Katal ise, "Kaymakam bey geçen yıl engelliler haftasında aileyi ziyaret etti. Bu süreçte aile ile olan iletişimimizi koparmadık. Evde eğitim gören çocukları nasıl mutlu edebiliriz diye. Kendilerinin de talepleri doğrultusunda evinde bir okuma köşesi düzenledik. İhtiyaç olan malzemelerin alımını biz üstlendik. 8 tane eğitim gören çocuğumuz var. Önümüzdeki ay başka da bir başka çocuk için yapacağız" bilgisini verdi.