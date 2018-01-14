Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 15 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi
Unsuz ekmek tarifi
Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı!
Trafikte akıllı tutanak dönemi
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 14 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Antalya'da ailesi belirlenemeyen ’Umut’ yoğun bakımda

Antalya’da yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen ve ailesi belirlenemeyen "Umut" adı verilen genç yoğun bakıma alındı

Antalya'da ailesi belirlenemeyen ’Umut’ yoğun bakımda

Antalya’da yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen ve ailesi belirlenemeyen "Umut" adı verilen genç yoğun bakıma alındı

14 Ocak 2018 Pazar 16:16
Antalya'da ailesi belirlenemeyen ’Umut’ yoğun bakımda
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya’nın merkez Aksu ilçesinde 2008’in Ağustos ayında geçirdiği trafik kazası sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan ve bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı tarafından ilgilenilmeye başlanan ve kimliği belirlenemediği için ‘Umut’ adı verilen genç kaldığı Korkuteli ilçesinde rahatsızlandı. 10 yıldır Umut’un bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, 112 acil servisi arayarak ambulans istedi. Ambulansla Korkuteli ilçesinden Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye getirilen Umut yoğun bakıma alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAksuTrafik KazasıGülsüm Kabadayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da kedi kurtarma operasyonu
Alanya'da kedi kurtarma operasyonu
Antalyalı muhtar, fenomen noterlere tekerlemeyle meydan okudu
Antalyalı muhtar, fenomen noterlere tekerlemeyle meydan okudu
Araçlardaki koltuk başlıklarının hayati görevi
Araçlardaki koltuk başlıklarının hayati görevi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim