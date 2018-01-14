Antalya'da ailesi belirlenemeyen ’Umut’ yoğun bakımda

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya’nın merkez Aksu ilçesinde 2008’in Ağustos ayında geçirdiği trafik kazası sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan ve bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı tarafından ilgilenilmeye başlanan ve kimliği belirlenemediği için ‘Umut’ adı verilen genç kaldığı Korkuteli ilçesinde rahatsızlandı. 10 yıldır Umut’un bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, 112 acil servisi arayarak ambulans istedi. Ambulansla Korkuteli ilçesinden Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye getirilen Umut yoğun bakıma alındı.
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