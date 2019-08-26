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Annesini, babasını ve kardeşini vurup balkondan atladı

İstanbul Ümraniye'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra 4'üncü kattan atlayarak intihar etti. Olayda anne ve şahsın kardeşi hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı.

YAŞAM 26.08.2019, 07:57 Melike Temir
Annesini, babasını ve kardeşini vurup balkondan atladı
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İSTANBUL Ümraniye'de, annesi ve ağabeyini tabancayla öldüren, babasını ağır yaralayan kişi, balkondan atlayarak intihar etti.

SİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokağı'ndaki evlerinde, Emre H. (25), henüz bilinmeyen nedenle annesi İncilay H, babası Hüseyin H. ile ağabeyi Haluk H'yi tabancayla vurdu. Emre H. daha sonra 4. kattaki evin balkonundan atladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H, anne İncilay H. ile ağabey Haluk H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KÜÇÜK KARDEŞ SAKLANARAK KURTULDU

Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Hüseyin H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saklanarak kurtulduğu ifade edilen küçük kardeş Yunus H'nin de şok geçirdiği için sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri ve savcılığın bölgedeki incelemesi sürüyor.

#İstanbul #Ümraniye #İntihar
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