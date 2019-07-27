Annelerini tuzak kurarak öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

BURSA'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez'i (46) kurşunlayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ali Canıtez'in (51) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, çiftin 3 çocuğu annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmazken, Aynur Canıtez'in sığınma evinde kalıp kalmadığı araştırılacak. Olay, geçtiğimiz Ocak ayında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Adına kargo geldiğine dair haber verilen Aynur Canıtez, evinin yakınındaki kargo şubesine gitti. Ancak Aynur Canıtez'e çalışanlar, adına kargo olmadığını söyledi. Bu sırada içeri giren Ali Canıtez, Aynur Canıtez'i tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun'da ailesinin evine giderken, uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.Bursa'ya getirilen Ali Canıtez, ilk ifadesinde, "Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istemedim. Barışmak istedim. O karşı çıktı. Olaydan iki gün önce barışmak için aradım. Bana 'herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi. Canıtez, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

"BEN YUVAMI KURDUM, SEN DE YUVANI KUR"

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edilen Ali Canıtez, duruşmada 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sıkıntı olmadığını öne sürerek, "Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin benim hakkımda açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. Daha sonra S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına 'kargoda emanetin var, gel al' diyerek, arattırdım. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun'a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım" diyerek savunmasını tekrarladı. Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U.'nun şikayetçi olmadığı davada tanıkların ifadeleri alındı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aynur Canıtez'in sığınma evinde kalıp kalmadığının araştırılmasına ve güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.