Amerika'yı karıştıran kare! Nedimelerin yaptıkları olay oldu

SOSYAL paylaşım platformu Reddit'te paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı. ABD'de gerçekleşen bir düğünde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta bir gelin ve siyah elbiseler içindeki 5 nedimesi yan yana poz verdi. Fakat fotoğraflarda nedimelerden dördünün tam da deklanşöre basıldığı sırada sırtlarını dönerek elbiselerini kalçalarına kadar sıyırarak teşhircilik yapmaları büyük tepki çekti.

"ÇOK KALİTESİZ" YORUMLARI YAPILDI

Sosyal medyada bazı kullanıcılar nedimelerin bu davranışının uygunsuz olduğunu söylerken bir kullanıcı, "Bu çok korkunç bir düğün deneyimi olmalı. Çok kalitesiz" ifadesini kullanırken bir diğer kullanıcı ise, "Gelinin sağındaki nedimeye yazık olmuş. Arkadaşlarına eşlik etmek istememiş ki gayet de haklı" ifadesini kullandı.

TOPA TUTULDULAR

Sosyal medya kullanıcıları gelinle birlikte normal poz veren nedimeyi överken, diğer nedimeleri adeta topa tuttu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ben olsam bu fotoğraf çekilirken kareden çıkardım ve bir daha onlarla görüşmezdim. Çok kötü bir durum" yorumunu yaptı.

NEDİME NEDİR?

Nedime, Batı geleneksel düğün töreninde gelinin partisinin üyeleridir. Bir nedime tipik olarak genç bir kadındır ve genellikle yakın bir arkadaş veya akrabadır. Düğün veya evlilik töreni gününde geline katılır. Geleneksel olarak, nedime, evlenebilen yaşlı evlenmemiş genç kadınlardan seçilmiştir.