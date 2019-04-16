ALTSO'da internet reklamcılığı anlatıldı

DAHA etkin bir eğitim gerçekleştirilmesi amacıyla 15 kişiyle sınırlı tutulan programa konuşmacı olarak proje koordinatörü Uğurcan Top yer aldı. ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu, Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında İnternet Reklamcılığı Eğitimi ALTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Evde üretim yaparak pazarlayan kadınlara geleneksel reklamlar, dijital reklam alanları, Google, Facebook ve Instagram reklam paneli hakkında önemli bilgilerin aktarıldığı eğitimde Proje Koordinatörü Uğurcan Top tarafından katılımcılara, iyi uygulama örnekleri de aktarıldı. Sınırları aşmanın en güzel yolunun dijital köprüler olduğunu belirten Proje Koordinatörü Uğurcan Top, dijital platformların Türkiye’deki işletmeler ve topluluklar üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerinin analizini de katılımcılarla paylaştı.

‘SOSYAL MEDYA REKLAMLARI ÖNEM KAZANIYOR’

Kız Kardeşim Projesi kapsamında verilen eğitimler hakkında da bilgilendirme yapan Top, “Artık internet yani internet reklamcılığı bir sektör haline geldi. Sosyal medya bu anlamda büyük önem kazandı. Satışları arttırmak için sosyal medya reklamlarına verilen değer her geçen gün yükseliyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, reklam veriyoruz ama talebi karşılayabilecek miyiz sorusu. Yani sosyal medyanın her alanına reklam verdikten sonra, gelen mesajları cevaplayamazsak, taleplere yetişemezsek. Verdiğimiz reklam ters tepebilir. Bu açıdan bunun planı çok güzel hazırlanmalı” diye konuştu. Top, sosyal medyayı kimler kullanır, en çok hangi sosyal ağ kullanılır, sosyal medyada beğeni sayfası oluşturma, reklam oluşturma gibi konularda da ayrıntılı bilgi verdi.

