Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevirildi

HARABE görüntüsü ile uzun zamandır tartışma konusu olan ev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edildi. İlk kez DHA'nın görüntülediği müzede, Alparslan Türkeş'in okuduğu Kuran-ı Kerim, Hacda namaz kıldığı seccade, tespihi ve hayatı boyunca kullandığı eşyalar sergileniyor.



Türkeş için Ankara'da da özel olarak bir heykel yapıldı. Ziyaretçiler, müzede Türkeş'in kendi sesinden, kurultaylarda yaptığı konuşmaları dinleme fırsatı da buluyor. Müzenin kapısına 9 ışık ve 9 kurdu temsil edilen bir figür çizildi.



OKTAY VE TÜRKEŞ AÇACAK



Müzenin açılışı bugün 11.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tuğrul Türkeş tarafından yapılacak.



Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşada Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1933te Lefkoşayı terk ederek İstanbula taşınmıştı.

