Alman turisti tecavüz edip öldüren erkeğe idam cezası verildi

TAYLAND'DA, nisan ayında ülkenin güneyindeki Chonburi eyaletine bağlı Koh Si Chang Adası'nda Alman kadın turisti öldüren kişi idam cezasına çarptırıldı. Chonburi eyalet mahkemesi, 27 yaşındaki Alman turist Miriam Beelte'yi öldüren Tayland vatandaşı Ronnakorn Romruen'e idam cezası verildiğini açıkladı. Alman turist Beelte'yi adada takip ettiğini ve tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü itiraf eden Romruen, ifadesinde cinayeti uyuşturucu etkisinde işlediğini söylemişti. Nisan ayında turistik adada görev yapan emniyet güçleri taşların altına gizlenmiş kadın cesedi bulmuş, yapılan soruşturmada kamera kayıtlarında Ronnakorn Romruen'in Alman turisti takip ettiği görülmüştü. Polis tarafından yakalanan Romruen, Beelte'yi tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü itiraf etmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 15:25