Aldatan kadın nasıl davranır?

ÖZELLİKLE ülkemizde yaygın olan ‘erkekler aldatır’ fikri giderek gerçekliğini yitiriyor. Eski zamanlar için geçerli olabilecek bir genelleme olsa da son yıllarda kadınların iş dünyasında kariyer ve para kazanma alanlarında erkeklerden daha iyi konuma gelmiş olmaları, kimseye ihtiyaçları olmadan, özerk bir biçimde hayatlarına yön verebilmeleri artık kadın zihniyetinin tamamen değişmesi ile sonuçlandı. Çocuk doğurmak zorunda olmayan, kocasına yemek yapmak zorunda olmayan, dışarı çıkarken eşinin rızasına gerek duymayan, daha çağdaş ve ayakları yere basan bir nesil haline gelindi.

İlgisiz bir eştir ya da değildir, kadının neden aldattığı hakkında bu noktada genel bir görüş belirtmek yanlış olur, her insanın nedeni farklıdır ki neden aramak da ne kadar mantıklıdır tartışılır. Ancak bir kadının neden aldattığından çok, aldattığı nasıl anlaşılır bundan bahsetmek istiyorum.

Telefon konuşmaları sıklaşır

Tabii ki teknoloji… Kadının iş dünyasında birçok çevresi var elbette, ancak çalışmayan kadınlar için de geçerli olan bir ‘sosyal medya’ ortamı kalabalığı söz konusu. Yeni insanlarla tanışabildiğin, oyun oynayabildiğin, kameralı görüntü ile konuşabildiğin bir teknoloji ve binlerce resmini paylaşabildiğin, her gün ne yiyip ne içip nereyi gezdiğini duyurabildiğin bir sosyal paylaşım adresi. İnternette çok uzun saatler (eşi uyuduktan sonra bile) geçiriyorsa, sosyal medya hesaplarına sık sık resim yüklemeye başladıysa, telefon konuşmaları sıklaştıysa yine üzerine düşünülmesi gerekir.

Uzun ve monoton bir ilişkiden sıkılmış olan kişi bir anda farklı bir imaja büründüyse, sık sık kuaför salonlarına uğramaya başladıysa, kendine normalden daha fazla bakıyorsa ve uzun saatlerini alışverişte harcıyorsa, kaliteli ürünler satın almaya başladıysa direk aldatıyor demek oldukça saçma olur ancak bunlar aldatan kadının bir takım yeni davranışlarıdır. Burnu, kalçası, göğüsleri için doktorlarla görüşmeye başlaması, estetik cerrahların internet sayfalarında gezinmesi değişiklik ve güzellik arayışında olması da yine şüphe çeken tutumlardır.

Cinsel isteksizlik görülür

Eşi ile olan cinsel hayatında isteksiz davranıyorsa, ya da yeni fanteziler geliştirip yıllar sonra bunu sizinle denemeye çalışıyorsa, gösterişli ve farklı iç çamaşırları alıp giyiniyorsa (geçmişle kıyaslandığında),sizi yatakta rencide etmeye çalışıyorsa ya da sadece kendi arzularını gerçekleştiriyorsa yine aldattığına işaret eden durumlar olarak değerlendirilebilir.

Eskisinden daha sık dışarı çıkıp sosyalleşmeye başladıysa, gittiği yerden geri döndüğünde size anlatacak çok bir şeyi yoksa, arkadaşlarımlayım dediğinde katılmayı talep ettiğinizde bir bahaneyle sizi program dışı bırakıyorsa (arkadaşlarını ya da ailesini aramak yerine belli bir dönem gözlemleyin ve durum üzerine düşünün çünkü mutlaka arkadaşları birlikte olduğunu söyleyecektir) yine şüphe çeken davranışlar arasında olduğunu söyleyebilmekteyiz.

Agresif bir hal almaya başlamıştır

Bazı günler kadını suçluluk duygusu ve vicdanındaki rahatsızlık oldukça rahatsız eder ve eşine çok yakın ve iyi bir şekilde yaklaştığı görülür, bu dönemler geçicidir, aslında eski tutkulu sevgi dolu aşkla bakan gözler yerini donuk mesafeli ve boş bakışlara bırakmıştır. Eşinin söylediği her şey kadını rahatsız etmeye başlamıştır ve tahammül edemeyecek seviyeye gelen kadın, sürekli sinirlenen agresif bir hal almıştır.

Kadının aldattığını anlamak daha zordur, yani onun ipuçları detaylarda gizlidir demek daha doğru olacaktır. Sağ beyniyle hareket eden kadın beyni, erkeğe göre daha ince düşünen bir yapıdadır. Karşı tarafın neyi anlayabileceği, nereden anlayabileceğini daha iyi hesap edebilir. Ayrıca kadınlar aldatırken boşanma fikri ile hareket etmez. Alıştığı hayattan kopmak istemediğinden, sorumlulukları tek başına sırtlamaktan kaçındığından ya da eşini gerçekten sevdiği için ancak heyecan arayışı ve ilgi arayışı kaynaklı aldattığı için eşinden ayrılmak istemez.

İkinci bir şans vermek istiyorsa çift terapisine başvurmaları gerekir

Sonuç olarak bir ilişkide aldatma var ise bu ilişkinin temeli sarsılmış ve bitme noktasına gelinmiş denilebilir. Tabi ki her ilişkinin ikinci bir şansa hakkı vardır bu tamamen çiftlerin kararına bağlı olarak çalışılabilir. Kimisi aldatılmayı affedebilir ve üstünü kapatıp yeni bir sayfa açmayı kabul ederken kimisi asla ve asla böyle bir yaşanmışlığı hazmedemez ve boşanma kararı ile sonuçlandırır.

Merkezimize gelen çiftlere de şunu önerebiliriz ki acele karar vermesinler. Ne olursa olsun yaşanmışlıklar, hatıralar, iyilikler de bir anda silinip atılmamalıdır. Bir orta yol bulmak için çaba sarf etmek, ikinci bir şans vermek için bir yola girilmişse eğer, mutlaka bir aile ve çift terapisine katılmalarını önerebilmekteyiz.