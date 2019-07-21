Alanya’yı seven nöbete gelsin

CARETTA carettalar doğal döngüleri gereği yumurtlama zamanlarında yumurtadan çıktıkları yere geliyorlar. Alanya sahilleri de Türkiye’deki en önemli caretta caretta merkezlerinden biri. Lakin son günlerde Alanya’da sahillere gelen caretta carettalar geri dönüyorlar. Çünkü sahiller yumurtlamaları için uygun değil. Dünya üzerinde nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yumurta bırakacakları alanların koruma altına alınarak, en ufak bir ışıktan dahi arındırılması gerekirken Alanya’da şezlonglar ve gelişigüzel sahile yerleştirilen materyaller caretta carettaların yumurtlamalarını engelliyor.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN GÖRÜNTÜLER

Alanya’da yaşanan bu duruma bir örnek de son olarak bu sabah bir vatandaş kamerasına yansımış ve bir caretta carettanın şezlongların arasında vermiş olduğu mücadele yürekleri dağlamıştı. Bu görüntüleri cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş paylaşımında “Bu sabah, Alanya Karayolları Şube Şefliği sahilinde denize girmek için gittiğimizde, caretta carettanın yumurta bırakabilmek için şezlongları geçerek kumu kazmasını videoya aldık. Bu canlıların yumurta bırakma alanında, denizin dibine kadar şezlongları indirmenin mantığını anlamıyorum. Duyarsız kalamadım ve sosyal medyada paylaştım” ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLAR ZARETTA NÖBETİ TUTACAK

Karayolları Bölge Şefliği önünde yaşanan elim olayda caretta carettanın yumurta bırakmadan gittiği öğrenilirken, doğal döngüsü gereği bu gece yine gelmesi bekleniyor. Bu kez ise caretta carettanın aynı şeyi yaşamaması için vatandaşlar bölgede nöbet tutacak. Doğa için bir araya gelen vatandaşlar duyarlılığı arttırmak ve farkındalık yaratmak için Alanya halkını bölgeye davet ederken, Dim TV (dimtv.tv) tutulacak nöbeti ve atmosferi sıcağı sıcağına ekranlara taşıyacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 20:17