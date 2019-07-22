Alanya'ya gelmediler: Yavrular yumurtadan çıkamadan öldüler

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

CARETTA carettalar doğal döngüleri gereği yumurtlama zamanlarında yumurtadan çıktıkları yere geliyorlar. Alanya sahilleri de Türkiye’deki en önemli caretta caretta merkezlerinden birini oluşturuyor. Lakin son günlerde Alanya’da sahillere gelen caretta carettalar geri dönüyorlar. Çünkü sahiller yumurtlamaları için uygun değil. Dünya üzerinde nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yumurta bırakacakları alanların koruma altına alınarak, en ufak bir ışıktan dahi arındırılması gerekirken Alanya’da şezlonglar ve gelişigüzel sahile yerleştirilen materyaller caretta carettaların yumurtlamalarını engelliyor. Yanı sıra vatandaşların bilinçsiz davranışları da carettaları tedirgin ederek denize dönmesine sebep oluyor.

O CARETTA GERİ DÖNMEDİ, YAVRULAR DA ÖLDÜ

Alanya’da son olarak Karayolları Bölge Şefliği karşısında yumurtlamak için sahile gelen bir caretta carettanın yumurtasını bırakamadan geri dönmesi dikkat çekmişti. Önceki gece aynı yere yeniden dönmesi beklenen caretta caretta için Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) sabaha kadar belli aralıklarla sahilde iz taraması yaparken, caretta caretta maalesef dönmedi. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettanın yumurtalarını, sahile bırakamadığı için denize bıraktığı düşünülüyor. Yani yavrular artık yok.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 22:14