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Alanyasporlu Emre Akbaba'dan duygulandıran sürpriz 

Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba, lösemi hastası hayranı 12 yaşındaki Emrahcan Mavi'ye sürpriz bir ziyarette bulunarak imzalı formasını hediye etti. Emre Akbaba hayranı Emrahcan Mavi, hayalindeki futbolcuyu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı

Alanyasporlu Emre Akbaba'dan duygulandıran sürpriz 

Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba, lösemi hastası hayranı 12 yaşındaki Emrahcan Mavi'ye sürpriz bir ziyarette bulunarak imzalı formasını hediye etti. Emre Akbaba hayranı Emrahcan Mavi, hayalindeki futbolcuyu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı

16 Mart 2018 Cuma 18:05
Alanyasporlu Emre Akbaba'dan duygulandıran sürpriz 
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AYTEMİZ Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba, Ekim ayından bu yana lösemi tedavisi gören Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Emrahcan Mavi'yi Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Hayranı olduğu futbolcuyu karşısında gören Emrahcan Mavi duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Milli futbolcu, gelecek hafta 10 yaşındaki kardeşi Betül Mavi'den kemik iliği nakli olacak Emrahcan Mavi'ye imzalı formasını hediye etti. Ziyarete Emrahcan Mavi'nin ilkokul öğretmeni Elif Hal ve Türk Ekonomi Bankası Mahmutlar Şubesi Operasyon Yöneticisi Zafer Öztürk de yer aldı. Emrahcan Mavi'nin babası Mustafa Mavi, ziyaretten dolayı Emre Akbaba'ya teşekkür ederek, "Bugün hastaneden ilik nakli için güzel bir haber geldi. Akşam Antalya'ya götürerek oğlumu hastaneye yatıracağız. Aynı gün hayranı olduğu Emre Akbaba da sürpriz yaptı. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Antrenmandan sonra dinlenme saatini bize ayıran Emre Akbaba'ya çok teşekkür ederim" dedi. Emre Akbaba ise Emrahcan Mavi'nin biran önce sağlığına kavuşmasını dileyerek en kısa zamanda bir maçını izlemeye davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
AytemizAlanyasporLösemi HastasıEmrahcan MaviEmre Akbaba
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