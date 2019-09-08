Alanya'da jandarma servis şoförlerini uyardı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda bugün yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından okullara öğrenci taşıyan 147 okul servis araç şoförü ve rehber personele seminer verdi. Uyulması gereken kurallar hakkında verilen eğitim seminerinin sonunda trafik kuralları hakkında el broşürleri dağıtıldı. Eğitim ve servis araçları denetimlerine eğitim yılı boyunca devam edileceğini belirtiler.