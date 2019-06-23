Alanya'da yılanların dansı böyle görüntülendi

HAVA sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle kırsal kesimde yılan ve akrep sayılarında artma başladı. Uzmanlar, yetişkinlerin yanı sıra özellikle çocukların bu konuda çok iyi korunması gerektiğini, haşere ve böcek ilaçlaması konusunda daha dikkatli olunmasını söylerken, yılan ısırması veya akrep sokması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade edildi. Öte yandan, Alanya’nın doğusundaki Demirtaş Mahallesi’ne bağlı Seki Mevkii’nde Mehmet Ertunga adlı vatandaşa ait bahçede bir anda ortaya çıkan iki siyah yılanın dansı ise objektiflere böyle yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 13:32