Alanya'da kedi kurtarma operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi üzerinde bulunan bir çam ağacına çıkan kedi, uzun süre çıktığı yerden inemedi. Bölgedeki vatandaşların fark ederek kendi çabalarıyla indirmek istediği kedi, yaklaşık 4 saat ağaçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen kediye duyarlı vatandaşlar tarafından süt verildi. Öte yandan kurtarma operasyonu süresince Güzelyalı Caddesi’nde trafik bir süre durdu. Mahsur kalan kedinin itfaiye erlerince ağaçtan indirilmesinin ardından bölgede hayat normale döndü.