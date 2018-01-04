Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...
Yemek yedikten sonra asla yapmamanız gereken 4 şey
Yemekten sonra asla bunu yapmayın!
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler

Alanya'da bir yaya daha ölmesin!

Alanya Ticaret Kavşağı'ndan başlayan yeni çevre yolunun ilk etabı olan kısım Cikcilli-Oba etabı tamamlanarak geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı. Alanya trafiğini rahatlatacak olan yeni yolda kısa süre içerisinde bir çok kaza gerçekleşti. Alanya çevresindeki akan trafikte çok kayıp verdik. Kayıp bir de olsa yüz de olsa çok büyük bir rakam. Gençler ölüyor, pırıl pırıl bir nesil trafikte can veriyor. Her gün o tehlikeyi yaşayan bireyler olarak ölen insanlara ne olduğunu, neden bu kazaların yaşandığını çok iyi biliyoruz.

Alanya'da bir yaya daha ölmesin!

Alanya Ticaret Kavşağı'ndan başlayan yeni çevre yolunun ilk etabı olan kısım Cikcilli-Oba etabı tamamlanarak geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı. Alanya trafiğini rahatlatacak olan yeni yolda kısa süre içerisinde bir çok kaza gerçekleşti. Alanya çevresindeki akan trafikte çok kayıp verdik. Kayıp bir de olsa yüz de olsa çok büyük bir rakam. Gençler ölüyor, pırıl pırıl bir nesil trafikte can veriyor. Her gün o tehlikeyi yaşayan bireyler olarak ölen insanlara ne olduğunu, neden bu kazaların yaşandığını çok iyi biliyoruz.

04 Ocak 2018 Perşembe 23:20
Alanya'da bir yaya daha ölmesin!
banner404

ALANYA İÇİN BİR İMZA AT

Alanya Ticaret Kavşağı'ndan başlayan yeni çevre yolunun ilk etabı olan kısım Cikcilli-Oba etabı tamamlanarak geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı. Alanya trafiğini rahatlatacak olan yeni yolda kısa süre içerisinde bir çok kaza gerçekleşti. Alanya çevresindeki akan trafikte çok kayıp verdik. Kayıp bir de olsa yüz de olsa çok büyük bir rakam. Gençler ölüyor, pırıl pırıl bir nesil trafikte can veriyor. Her gün o tehlikeyi yaşayan bireyler olarak ölen insanlara ne olduğunu, neden bu kazaların yaşandığını çok iyi biliyoruz.

Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız, sabırsızlık ve eksik olan ÜST GEÇİTLER!

Ayrıca yıllardır görev yapan belediyemizin bu ihtiyaca en kısa sürede cevap vereceğine gönülden inanıyoruz. Giden hayatlar geri gelmeyecek ancak bir imzanız ile başka hayatları korumak sizin elinizde.

Hep beraber harekete geçerek bir gün kendimizin yada sevdiklerimizin başına gelebilecek bu ve buna benzer bir kazaları engelleyebiliriz, tüm Türkiye’nin bu konudan haberdar olup kenetlenmesini ve daha emniyetli bir yaşam koşulu sağlayabiliriz. Lütfen kampanyayı imzala, paylaş, duymayan kalmasın.

 Güven ve Umut Dolu Yarınlar,

#ALANYA İÇİN BİR #İMZA AT

Alanya'da bir #yaya daha ÖLMESİN!

Dileriz bu kampanyayı imzalar ve güzel bir şeylerin olmasına katkıda bulunursunuz.

https://www.change.org/p/antalya-büyükşehir-belediyesi-alanya-da-bir-yaya-daha-ölmesin

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKazaYayaüst GeçitÇevre YoluAşırı Hız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çikolataya veda mı: Kakao 40 yıl içinde yok olabilir
Çikolataya veda mı: Kakao 40 yıl içinde yok olabilir
Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! Regl olamıyor, tecavüze uğruyorlar
Kuzey Kore'nin korkunç yüzü! Regl olamıyor, tecavüze uğruyorlar
'Seks robotları insanları öldürebilir'
'Seks robotları insanları öldürebilir'

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim