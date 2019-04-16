Alanya bu festivalle şenlendi

ÖNCEKİ gün başlayan 2. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali devam ediyor. Festivalin ebeveyn ve eğitimci seminerleri bölümünde sosyolog Elif Çarmıklı, “Çocuklarda Bireysel ve Sosyal Farkındalık Gelişimi” konulu söyleşisiyle yetişkinlerle buluştu. Soru sormanın öğrenmenin ilk adımı olduğunu hatırlatan Çarmıklı, “Çocuklar bir dönem çok soru soruyorlar çünkü öğrenme merakları var. Ama sonra ne oluyor birden sormayı bırakıyorlar ve sorularla yargılamaya başlıyorlar” dedi.

‘FARK ETMEK ÖĞRENMEKTİR’

Soru sormanın önemini örneklerle açıklayan Çarmıklı, “Çocuk soru soruyorsa farkındalık oluşmaya başlamıştır. Fark etmek öğrenmektir. Soru sormuyorsa farkındalık ilişkisi kesilmiştir. Çocuk yetiştirmek kendimiz yetiştirmektir. Bir şeyin alışkanlık haline gelebilmesi için o işi anne ve babanın da yapması gerekir” ifadelerini kullandı. Çarmıklı, soru sorma şekillerine de değinerek çocukların gelişiminde ebeveynlerin rolünün etkisini anlattı. Festivalin ikinci günü okulların gösterileri, çocuk oyunu Kral Olmak İstemeyen Aslan, çocuk kitap yazarı Fatih Tuncay’ın 5,6 ve 7. sınıflara yönelik “Kitap okumak zorunda mıyız?” konulu söyleşiyle devam etti. Dün saat 19.00’da ise Ayşegül Dede, “Çocuk ile iletişimde hikaye anlatıcılığı” söyleşiyle Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle buluştu.