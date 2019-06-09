Akıllara durgunluk veren olay! 25 hastasını aşırı doz vererek öldürmüş

AMERİKA'NIN Ohio eyaletinde yaşayan William Husel isimli doktor, yaşları 37 ile 85 arasında değişen 25 hastaya kasten aşırı dozda ağrı kesici vererek ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle suçlanıyor. Hastalar, ilaçları doktorun isteği üzerine hemşirelerin uyguladığını söylerken, yargılaması devam eden doktorun suçlu bulunması halinde her hasta için 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağı öğrenildi.Hastaların ölmesinden sonra çalıştığı Mount Carmel hastanesinden geçen Aralık ayında kovulan ve hakkında soruşturma açılan doktor polise teslim oldu. 20 yıldır savcı olduğunu söyleyenRon O'Brien, ilk defa böyle bir olay ile karşılaştığını ve 2015-2018 yılları arasında 25 hastanın aynı doktorun verdiği ilaçlardan ölmesinin herhangi bir amaç olarak görülemeyeceğini söyledi. Doktorun avukatı Richard Blake ise mahkemede müvekkilinin durumları ağır olan hastalara öldürmek için değil hastaları rahatlatmak için aşırı dozda ilaç verdiğini söyledi. Dr. William, mahkeme sonrası suçlu bulunursa, ölümüne sebep olduğu her hasta için 15 yıl hapis cezası alacak.