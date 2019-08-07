Akılalmaz olay! Çete liderinin hapishaneden kaçış planı şoke etti

BREZİLYA Gericino Hapishanesi'nde mahkum olan Clauvino da Silva, 19 yaşındaki kızının kendisini ziyaret ederken yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giydi.Silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruk da takan Silva, cezaevinden kaçmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı.Rio Devlet Hapishane İdari Sekreteri, Clauvino da Silva'nın; silikon maske, uzun siyah saçlı peruk, dar kot pantolon ve pembe çörekli çizgi film karakterli tişörtle yakalandığı görüntüleri yayınladı.Yetkililer, başarısız kaçış planının ardından Silva'nın, azami güvenlikli bir cezaevine devredildiğini ve disiplin cezası alacağını belirtti.